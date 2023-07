SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival espanhol Primavera Sound, que fez sua edição de estreia em São Paulo em 2022, anunciou nesta sexta-feira (7) as datas da primeira etapa de venda de ingressos -uma pré-venda exclusiva para clientes Banco do Brasil- para a edição deste ano, marcada para os dias 2 e 3 de dezembro no Autódromo de Interlagos.

As vendas, que começam às 12h da terça-feira (11) continuam até às 23h59 da quinta, 13, apenas para quem tiver o cartão do banco com Ourocard Visa. Só há um tipo de ingresso -um passaporte que vale para os dois dias de festival. Os clientes do banco comprarão com 15% de desconto e poderão parcelar em até oito vezes sem juros.

Até agora, o evento só divulgou uma atração: a banda The Cure, que também toca nas edições da Argentina, do Paraguai e da Colômbia do Primavera Sound. Ainda não há datas para a divulgação das vendas normais ou do lineup.

Os ingressos serão vendidos pelo site da Tickets For Fun, com taxas, e sem taxas na bilheteria oficial, que fica no Teatro Renault, na avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411, República.

