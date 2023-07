SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Stênio Garcia já pode aproveitar o final de semana em sua residência. O ator teve alta hospitalar nesta sexta-feira (7), após quase uma semana internado. Ele estava sob observação médica desde o último sábado (1º), quando foi internado com um quadro grave de infecção generalizada.

A informação foi enviada pela assessoria de comunicação do Hospital Samaritano Barra, onde ficou. O artista teve a companhia da mulher Mari Saaed durante os dias. Ele foi ao médico pois sentia fortes dores nas pernas. No início do mês, descobriu também estar com uma inflamação no nervo ciático.

Ao longo dos dias, Stênio apresentou melhora gradativa, mas não havia, até o momento, previsão de alta. Na terça-feira (4), o artista postou um vídeo nas redes sociais para agradecer a preocupação e apoio dos seguidores.

"Pessoal, agradeço as orações e quero mandar um beijão para todos vocês", afirmou. "Quero agradecer a todos que estão em oração por mim e logo tudo estará resolvido. Vamos com muita fé e gratidão sempre", escreveu na legenda.

Neste mês, o ator também se submeteu a uma harmonização facial. Em entrevista à reportagem, ele afirmou que fez o procedimento para voltar às teles e conseguir novos trabalhos.

"Não fiz harmonização para ficar bonitinho. Fiz para voltar a trabalhar e ponto. Estou disponível no mercado e quero ser lembrado para um determinado papel. Tudo que faço com meu corpo está intrinsecamente ligado a minha profissão", explica.