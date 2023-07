SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu na madrugada deste sábado (8) a atriz Neusa Maria Faro, aos 78 anos. Conhecida por novelas da Globo, ela atuou em títulos como "Alma Gêmea", "Morde & Assopra" e "Amor à Vida". Seu último trabalho foi uma participação em "Êta Mundo Bom", em 2016.

A causa da morte de Neusa não foi divulgada. O óbito foi confirmado por Pedro Leão, ator, diretor e dramaturgo, que também destacou a passagem de Neusa pelos palcos. Grande nome do teatro, sua última peça foi "Gaslight - Uma Relação Tóxica", último trabalho de Jô Soares.

"Perdemos, infelizmente, a querida Neusa Maria Faro. Super atriz. Interessantíssima. Da melhor qualidade. Mulher de teatro. Querida amiga. Um beijo, Neusa", escreveu Pedro Leão no Instagram.

Nascida em 1945 em Sorocaba, Neusa Maria Faro foi atriz, compositora, escritora, autora, dubladora e pianista. Estudou artes dramáticas na USP, dedicando-se inicialmente ao teatro. Por volta da década de 1980, foi descoberta pelo cinema e atuou em alguns curta-metragens.

Na TV, sua personagem mais famosa é Divina Santini, de "Alma Gêmea". Dona de uma pensão na trama, ela foi a responsável pelo bordão "Oswaldo, não fale assim com a mamãe", que ficou famoso quando a novela foi ao ar pela primeira vez, em 2005. Oswaldo era marido de Divina, personagem de Fulvio Stefanini, e tinha uma rixa com a sogra, vivida por Nicette Bruno.

Neusa também tem passagens pelo SBT, atuando em "Chiquititas" em 1997. Na Globo, participouo de "Fascinação" e "Torre de Babel", antes de ter destaque com o folhetim de Walcyr Carrasco. No cinema, seu último trabalho foi foi "Nas Mãos de Quem me Leva" (2021).

Ainda não há informações sobre velório ou sepultamento. Assim que houver, a nota será atualizada.