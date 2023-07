ARACAJU, SERGIPE (FOLHAPRESS) - A Band encerrou na noite da última sexta-feira (7) as gravações do Faustão na Band. O programa, que estava no ar desde janeiro de 2022, terá edições inéditas até o início de agosto, quando dará lugar para uma atração comandada por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo. Anne Lottermann e João Guilherme Silva, filho do apresentador, tocaram os últimos momentos de trabalho na atração.

Faustão já havia encerrado seus trabalhos em junho. Ele vinha gravando apenas ações de merchandising de anunciantes que já haviam fechado contrato antes da decisão do cancelamento. Anne Lottermann agradeceu a plateia que esteve nos estúdios da Band para acompanhar os trabalhos e homenageou a equipe da atração que fez tudo acontecer.

"Último dia de gravação. Estamos aqui para agradecer a galera. É por vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia e audiência", disse Anne em um vídeo postado em seu Instagram. Nos stories, Anne falou sobre a relação com os produtores: "Vocês me acolheram com muito carinho".

O futuro de Anne Lottermann e João Guilherme Silva ainda é indefinido na emissora, segundo apurou o F5. Ambos vão ter uma reunião para definir se saem ou se ficam. A ideia é mantê-los em algum outro projeto, principalmente Anne, que saiu do posto de apresentadora da previsão do tempo do "Jornal Nacional" para assinar com a Band.

O estúdio do programa será desmontado para dar lugar aos trabalhos de montagem do novo projeto da emissora. Em uma mistura de Jornalismo, entretenimento e esporte, Glenda e Camargo vão estar ao vivo, sempre logo após o "Jornal da Band". O título da atração ainda não está definido.