SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A modelo Rikkie Valerie Kollé foi eleita hoje Miss Holanda e vai representar o país no Miss Universo 2023, em El Salvador. Ela é a segunda mulher transgênero a chegar ao Miss Universo, a primeira foi Angela Ponce, Miss Espanha 2018.

Rikkie disputou o concurso realizado nesta noite em Leusden, cidade distante 58 km de Amsterdã e concorria com outras nove finalistas.

O Miss Holanda compartilhou que o júri considerou ela a candidata com a que melhor evoluiu durante o confinamento do concurso: "Ela tem uma história forte com uma missão clara. O júri está convencido de que a organização vai gostar de trabalhar com esta jovem", afirmaram.

O Miss Universo permite mulheres trans nos concursos desde 2012, mas somente em 2018 uma delas conseguiu chegar na etapa internacional com a espanhola Angela Ponce.

A nova proprietária da Organização Miss Universo se chama Anne Jakrajutatip, uma empresária tailandesa transgênero. A atual Miss Universo, R'Bonney Nola, dos EUA, esteve presente na Holanda.

Rikkie Valerie é uma modelo e atriz holandesa. Antes de ser finalista do Miss Holanda 2023, ela havia disputado o Holland's Next Top Model, em 2018.

No Instagram, ela decidiu escrever para seus seguidores uma publicação em que compartilhou detalhes da sua transição de gênero.

?Nasci no corpo errado. Eu nasci Lil Rik. Mas o Lil Rik queria ser fortemente Rikkie", disse ela, ao detalhar sobre sua identidade de gênero.

?Essa jornada começou a partir dos meus 8 anos, definitivamente passei por muitos vales profundos. Principalmente quando saí como mulher e mudei meu nome para Rikkie por volta dos 11", escreveu.

Mudança de sexo. Com apoio da família, ela passou a tomar hormônios femininos a partir dos 16 e confirmou sua identidade de gênero feminina quando decidiu passar pela cirurgia de mudança de sexo.

Foram dois anos na lista de espera até ser chamada para o hospital em dezembro de 2022, quando chegou sua vez. Em 31 de janeiro, ela realizou a cirurgia, bem sucedida.

?Estou ansiosa pelo futuro e por tudo o que está por vir. Obrigada pelas palavras carinhosas e calorosas, isso me faz muito", agradeceu.