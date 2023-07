SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Harry Styles foi atingido por um objeto arremessado por um membro da plateia durante um show em Viena, na Áustria, na noite de sábado (08), conforme relatado por vídeos postados por fãs nas redes sociais.

Durante a performance de sua turnê "Love on Tour", Styles foi surpreendido quando estava caminhando pelo palco e colocou a mão no olho esquerdo após ser atingido pelo objeto.

Esse tipo de incidente se tornou comum nas últimas semanas. Outros artistas também já foram alvo de objetos lançados por pessoas na plateia. Em julho, o rapper Lil Nas X também foi atingido por um brinquedo sexual de borracha durante uma apresentação. Além disso, no mês passado, a cantora Bebe Rexha precisou deixar o palco depois de ser atingida por um celular jogado em sua direção durante um show em Nova York.

No dia 4 de julho, a cantora britânica Adele fez um apelo ao público durante seu show, em Las Vegas, para que parem de atirar objetos no palco: "Você percebeu como as pessoas estão esquecendo completamente a etiqueta de um show no momento e estão jogando coisas no palco? Você já viu isso?". E completou: "Atirem algo em mim, e eu mato você. Parem de jogar coisas nos artistas!".