SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elton John encerrou, no sábado, sua carreira nos palcos. Segundo anúncios, a turnê "Farewell Yellow Brick Road", com a qual ele roda o mundo desde 2018, seria sua última e chegou ao fim com a apresentação em Estocolmo, na Suécia.

O show foi marcado por momentos emocionantes e contou com uma homenagem da banda britânica Coldplay, que, segundo o site americano Deadline, fazia um show na Suécia na mesma noite que John.

O grupo enviou um vídeo para o pianista no qual o vocalista Chris Martin disse "De todas as bandas e artistas que você ajudou e inspirou, nós te amamos muito".

O artista entoou hits clássicos como "Bennie and the Jets", o artista marcou o show com seus figurinos brilhosos --dados publicados nas redes sociais de Elton John dizem que 16 dos looks usados na turnê são da grife italiana Gucci-- e os famosos óculos gigantes.

John, com 76 anos, disse que sua vida tem sido se apresentar para os fãs, que foram magníficos e agradeceu a banda que o acompanhou.

A turnê quebra o recorde de mais lucrativa. A receita bruta ultrapassou a marca de US$ 900 milhões, cerca de R$ 4,4 bilhões. É a maior bilheteria da história, segundo a Billboard Boxscore, seguida pela turnê "The Divide", de Ed Sheeran.