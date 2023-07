SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cleo Pires utilizou suas redes sociais para falar sobre ter sido diagnosticada com o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade). Em relato no Instagram, ela compartilhou que passou grande parte de sua vida lutando contra certos comportamentos, com quadros de depressão, ansiedade, bipolaridade e síndrome de Hashimoto.

"Foi aí que eu descobri que na verdade eu sou TDAH. É sempre um estranhamento quando a gente recebe um diagnóstico relacionado a um transtorno mental, né? Mas também é uma libertação porque as coisas vão fazendo mais sentido, vão se encaixando", diz ela, em um trecho do vídeo.

*O QUE É TDAH?*

O TDAH - sigla para Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade - é um transtorno neurobiológico de causas genéticas e aparece ainda na infância, podendo acompanhar o indivíduo por toda a vida, de acordo com o site do Ministério da Saúde.

Em entrevista à Folha em fevereiro deste ano, a bióloga e neurocientista Lívia Ciacci aponta que o TDAH tem três sintomas marcantes: a falta de concentração, a impulsividade e a hiperatividade (excesso de energia).

No cérebro de uma pessoa com TDAH, segundo a especialista, existe uma alteração bioquímica nas regiões pré-frontal e pré-motora. Falhas na bioquímica da região frontal é que levam às alterações de impulsos e inquietação, já que esta área cerebral regula o comportamento humano por meio do autocontrole.

Ciacci também elaborou uma lista com sintomas de TDAH em adultos. "Se você marcou mais de oito itens, procure ajuda psicológica e psiquiátrica", indica.

*SINAIS DE ALERTA PARA O TDAH EM ADULTOS*

- Dificuldade em organizar tarefas diárias e começar trabalhos antes do fim do prazo

- Ser frequentemente desorganizado e perder objetos

- Procrastinar ou ter dificuldade para concluir tarefas repetitivas

- Começar a falar antes do fim de uma pergunta ou de uma resposta nas interações; interromper a fala dos outros

- Distração e "sonhos acordados" constantes, a ponto de se perder no assunto de uma reunião

- Quando tem um compromisso importante no dia, não conseguir fazer outras tarefas até o horário deste compromisso

- Falhas de memória em sequência. Por exemplo, foi lavar a louça, parou porque lembrou da roupa e foi até a máquina de lavar, parou porque viu o lixo, levou o lixo para fora, voltou e foi ver televisão

- Comportamento impulsivo, falando e agindo sem medir consequências

- Alterações muito rápidas de humor ou explosões de raiva por motivos pequenos

- Se envolver em situações de alto risco em busca de estímulos fortes, como dirigir em alta velocidade ou praticar esportes radicais

- Tendência a ser muito criativo e combinar informações facilmente

- Histórico de problemas escolares na infância e na adolescência

- Ter pessoas com diagnóstico na família