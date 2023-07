SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e atriz Cleo, 40, e o empresário Leandro D'Lucca, 40, se casaram pela terceira vez. A cerimônia foi realizada em frente a uma cachoeira no meio da natureza.

Alguns convidados registraram esse momento especial, incluindo o padrasto da atriz, Orlando Morais, e sua irmã, Ana Morais.

A segunda cerimônia de casamento havia acontecido em agosto do ano passado e seguido a tradição e os mandamentos do candomblé.

"Abençoados no axé com o amor da família e dos padrinhos. Obrigada baba Paulo de Oya por nos receber e por nos cuidar com tanto amor e seriedade. Amo vocês", escreveu Cleo na legenda das fotos.

Cleo e D'Lucca se casaram pela primeira vez em julho de 2021. Na época, eles compartilharam fotos da união no civil em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Filho do noivo, Gael, 9, estava entre os pouquíssimos convidados da cerimônia, assistida de modo remoto pela mãe, Glória Pires, pelo pai, Fábio Junior e pelo irmão Fiuk.