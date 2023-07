SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos pratos que mais representa os paulistanos, a pizza foi inventada pelos italianos e ganhou um dia só seu: 10 de julho. A data é comemorada desde 1985, quando o então secretário de turismo Caio Luiz de Carvalho promoveu um concurso no estado de São Paulo para eleger as dez melhores receitas de marguerita e muçarela.

No Dia da Pizza, pizzarias da capital paulista se preparam para atender a grande demanda. Oferecem promoções especiais e cardápios diferenciados. É uma oportunidade para os amantes da redonda explorarem novos sabores e celebrarem a data.

Veja a seguir uma lista de locais para visitar no Dia da Pizza.

*

A PIZZA DA MOOCA

Para o Dia da Pizza, o restaurante oferece um sabor clássico italiano: a pizza Capricciosa, por R$ 62. Ela leva molho de tomate, mozzarella fior di latte, alcachofras marinadas, presunto royale artesanal, cogumelos assados no forno à lenha e azeitonas pretas.

R. da Mooca, 1747, Mooca, região leste; r. João Moura, 529, Pinheiros, região oeste.

Seg. das 18h às 22h. Ter. a dom., das 18h às 23h.

Instagram @apizzadamooca

BAGGIO PIZZERIA E FOCACCERIA

Com mais de 50 sabores disponíveis, a casa oferece opções autorais bem diferentonas. Entre elas, está a Boscaiola, com molho, muçarela de búfala ralada, funghi e linguiça toscana moída temperada com alho. No dia 10 de julho, a pizzaria vai reverter toda a renda da venda dos sabores calabresa e muçarela para a Fundação Amor Horizontal, que auxilia 149 ONGs brasileiras.

Al. Jauaperi, 1201, Moema, região sul.

Seg. a dom., das 18h às 23h30.

Instagram @pizzariabaggiosaopaulo

BRÁZ PIZZARIA

Com o posto de quinta melhor pizzaria do mundo, segundo o ranking italiano 50 Top W orld Pizza Chains 2022, a Bráz está em sete endereços da cidade. Além das tradicionais redondas, o cardápio conta com rolinhos de massa de pizza recheados com caponata e ricota de cabra e a sobremesa de sorvete ao forno.

R. Graúna, 125, Moema, região leste; r. Apucarana, 1572, Tatuapé, região leste; r. Sergipe, 406, Higienópolis, região oeste; r. Vupabussu, 271, Pinheiros, região oeste; r. Piracuama, 155, Perdizes, região oeste; r. Gandavo, 447, Vila Mariana, região sul; r. Abílio Soares, 912, Paraíso, região sul.

Dom. à qua., das 18h30 às 23h30 e quin. a sáb., das 18h30 à 00h30.

Instagram @brazpizzaria

DIAVOLA PIZZERIA ITALIANA

A pizzaria de Pinheiros está com três novos sabores: Nduja, com molho de tomate italiano, mussarela de búfala, nduja (salame típico da Calábria) e melaço de cana; Gianna, com muçarela, berinjela grelhada, parmesão, tomate assado no forno a lenha e manjericão; e Panna e Piselli Mussarela, com creme de panna, prosciutto e ervilhas. A casa conta também um novo prato de sobremesa, uma panna cota, com creme de panna, um toque de baunilha e calda de frutas vermelhas.

R. João Moura, 1080, Pinheiros, região oeste.

Ter. a qui. e dom, das 18h às 23h; sex. e sáb., das 18h à meia noite.

Instagram @diavolapizzeriaitaliana

GATTOFIGA PIZZA

Para a ocasião, a casa lança um sabor temporário, que ficará no cardápio de 10 a 16 de julho. Intitulada Peccato Nero, a versão leva molho de tomate San Marzano D.O.P., filés de anchova siciliana, alho negro, molho de alho negro, basílico e orégano fresco, por R$ 70. A casa abrirá excepcionalmente na segunda-feira e vai oferecer desconto de 50% para as pizzas marinara, putanesca e margherita a todos que consumirem qualquer outra opção do menu.

R. Luís Góis, 1625, Mirandópolis, região sul.

Ter. à quin. e dom., das 18h às 23h. Sex. e sáb., das 18h à meia-noite.

Instagram @gattofigapizzabar

LA BRACIERA

Em razão da data, a pizzaria abrirá também no almoço entre os dias 7 e 9 de julho, das 11h30 às 15h. A casa contará ainda com um novo sabor: Mortadella Italiana Tartufata e Pistacchio, feita com fior di latte, mortadela Italiana, stracciatella trufada, pistache e basílico. A opção custará (no almoço) R$ 69, com mais um drink cortesia.

Al. Lorena, 1040, Jardins, região central; r. Conselheiro Brotero, 1120, Higienópolis, região oeste; r. Conselheiro Saraiva, 664, Santana, região norte; r. José Jannarelli, 437, Morumbi, região sul.

Dom. a qui., das 18h às 23h; sex. e sáb. das 18h à meia-noite.

Instagram @labracierapizza

VERIDIANA PIZZARIA

A vencedora do prêmio Pizzaria do Ano, pela revista Prazeres da Mesa, vai apresentar três novas criações para comemorar a data. São dois sabores de pizzas e um de sobremesa. A Crema de Zucchini, Pancetta e Ricotta, ao invés do tomate, leva um molho de abobrinha, pancetta artesanal, creme de ricota, folhas de manjericão e é finalizada com azeite de ervas frescas. Já a Due Funghi e Canastra é composta por shitake e shimeji, com queijo da Serra da Canastra e molho de tomate fresco. No cardápio de sobremesas a Pizzetta Tatin, homenageia a clássica receita francesa de torta de maçã.

R. Dona Veridiana, 661, Higienópolis, região oeste; r. Turiassu, 98, Perdizes, região oeste; r. José Maria Lisboa, 493, Jardins, região central.

Seg. a dom., das 18h à 01h.

Instagram @veridianapizzaria