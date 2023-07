SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu na semana passada o ator norte-americano Jeffrey Carlson, 48. Ele era recordado por uma série de trabalho no cinema e na televisão -entre eles, a soap opera (novela) "All My Children", onde deu vida ao primeiro personagem transgênero da história da TV nos EUA.

A morte de Carlson foi confirmada pelo crítico teatral Adam Feldman, por meio do Twitter. "Descanse em paz, Jeffrey Carlson astro de nervos à flor da pele da Broadway e TV (como a inovadora personagem trans Zoe, em 'All My Children'). Um ator poderoso e uma perda dolorosa", escreveu Adam, no último sábado (8).

"Eu o vi pela primeira vez em uma peça de Lee Blessing, chamada 'Thief River', quando ele ainda estava na Juilliard [prestigiada escola de arte dramática e artes dos EUA] e ficou claro que ele era algo especial", acrescentou o crítico de espetáculos. A causa da morte do ator não foi divulgada.

Jeffrey Carlson participou de "All My Children" entre 2006 e 2007. Ele surgiu na história na pele de Zarf Luper, um astro do rock que causa polêmica ao se descobrir como mulher trans e, no decorrer desse arco dramático, mudar seu nome para Zoe.