SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comediante Sarah Silverman, escritora do livro "The Bedwetter", está tentando processar os criadores do ChatGPT, da OpenAI, um laboratório de inteligência artificial americano, e da Meta, conglomerado de plataformas como Facebook e Instagram. A informação é do site Vulture.

Ela engrossa uma lista que tem denúncias de outros dois escritores, os americanos Richard Kadrey e Christopher Golden, segundo o portal The Daily Beast. Os autores alegam que os direitos autorais de suas obras estão sendo desrespeitados pelas ferramentas de inteligência artificial.

É possível pedir ao ChatGPT por um resumo de um livro protegido por direitos autorais, por exemplo, o que os autores veem como ilegal. Mas os processos só devem avançar quando houver outras denúncias.

No Brasil, o conflito entre ferramentas de inteligência artificial e produtos culturais também tem aflorado. Na semana passada, um comercial recém-lançado pela Volkswagen que revive a cantora Elis Regina a partir da tecnologia de deepfake viralizou nas redes sociais, com debates sobre as implicações éticas e jurídicas desse tipo de ferramenta digital.