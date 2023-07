SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hill Harper, 57, ator conhecido no Brasil pela série "The Good Doctor", anunciou na manhã da segunda (10) que entrou na disputa pela vaga em aberto no Senado dos EUA em Michigan.

Mas não é o primeiro envolvimento dele na política, em 2012, Harper foi nomeado para o painel de câncer do presidente Barack Obama, como um sobrevivente da doença. Atualmente, o astro é o sexto candidato democrata a concorrer a vaga deixada pela aposentadoria da senadora Debbie Stabenow.

Em anúncio sobre a sua candidatura, o astro da tv afirma: ""Não é sobre festa. É sobre as pessoas se sentirem representadas. E ser uma voz independente no Senado dos EUA é algo que acredito que os habitantes de Michigan desejam agora."

Hill ficou conhecido mundialmente ao participar por nove temporadas na série "CSI:NY". Desde 2017 ele atua no seriado "The Good Doctor", exibido no Brasil pela Globo, vivendo o Dr. Marcus Andrews.