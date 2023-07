SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um levantamento do Observatório do Itaú Cultural divulgado nesta segunda-feira (10) aponta que a economia criativa gerou 123 mil novos postos de trabalho ?a maioria formais? nos primeiros três meses de 2023, em comparação com igual período do ano passado.

O aumento segue a tendência da economia como um todo, que registrou crescimento de 3% no número de postos de trabalho nos 12 meses encerrados em março, aponta o relatório.

Nas áreas pesquisadas pelo Itaú Cultural, o maior crescimento de vagas se deu no segmento de tecnologia, com a criação de 107 mil vagas. Ao todo, o setor das indústrias criativas emprega 7,2 milhões de pessoas.

"Os dados mostram a relevância da indústria criativa para a geração de emprego e renda no país", diz Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú.

Os trabalhadores do setor criativo que se declaram brancos somam 57%, enquanto os pretos são apenas 9% do total. Pardos constituem 33% e cerca de 2% englobam indígenas e asiáticos.

A paridade de homens e mulheres é mais ou menos a mesma, mas elas recebem salários menores que eles. Já os brancos de ambos os gêneros ganham mais do que os trabalhadores pardos e pretos.

A economia criativa engloba os segmentos de moda, atividades artesanais, editorial, cinema, rádio e TV, música, desenvolvimento de software e jogos digitais, serviços de tecnologia da informação dedicados ao campo criativo, arquitetura, publicidade e serviços empresariais, design, artes cênicas, artes visuais, museus e patrimônio.

