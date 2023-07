RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Filha da apresentadora Sandra Annenberg com o repórter Ernesto Paglia, Elisa Annenberg disse não ter ficado surpresa com a reação de seus pais quando contou sobre sua orientação sexual. A estudante de artes cênicas postou no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ (28 de junho) sobre amor e falou sobre sua sexualidade. Ela destacou o apoio da família: "Meus pais foram muito receptivos e eu não esperava nada menos, porque são pessoas muito cultas e que sempre demonstraram apoio à comunidade".

Elisa reconheceu que sempre se sentiu abraçada pelas pessoas e que a decisão de tornar pública a sua orientação sexual foi uma decisão não pensada. "Foi uma decisão muito em cima da hora, veio do coração. É um sentimento real de que a gente não deveria dar satisfação para ninguém. O que importa é saber que a gente é, respeitado, sem ter medo de sofrer violência", disse em entrevista ao Gshow.

Ela também enfatizou que tem observado uma maior naturalidade nas pessoas em relação à comunidade LGBTQIA+: "Cada vez mais as pessoas estão sendo mais amáveis e respeitosas, mesmo que tenham opiniões diferentes".

Elisa reforçou a questão do amor entre as pessoas. "É importante sabermos que não estamos fazendo nada errado, pelo contrário. Estamos amando quem amamos e isso é o que importa. Quem não ama o próximo é que está errado", comentou a filha da titular da bancada do "Globo Repórter".