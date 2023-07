SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sal Gastronomia deve mudar de endereço até o final do ano. O restaurante onde Henrique Fogaça começou sua carreira na gastronomia profissional em 2005 deve sair do endereço atual, em Higienópolis, e estabelecer uma nova sede nos Jardins, região central de São Paulo. A mudança ainda não tem data definida.

Além da unidade em Higienópolis, o Sal tem uma segunda casa no Shopping Cidade Jardim, inaugurada em 2017. De segunda a sexta-feira, o restaurante oferece um menu executivo, com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 62.

Entre as entradas, estão os famosos steak tartare de mignon, com ovo de codorna frito e batata chips, e a polenta cremosa com linguiça.

Entre os principais, está o famoso aligot, iguaria pela qual o jurado do Masterchef é conhecido. O prato mais pedido da casa inclui lombo de cordeiro, purê de dois queijos, cogumelos e molho de jabuticaba.

SAL GASTRONOMIA

R. Minas Gerais, 352, Higienópolis, região oeste

Shopping Cidade Jardim - av. Magalhães de Castro, 12000, Morumbi, região sul.

Instagram @salgastronomia