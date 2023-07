SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "A Queda do Céu", peça em que o diretor José Celso Martinez Corrêa trabalhava antes de morrer, na última quinta-feira (06), vítima de um incêndio em seu apartamento no bairro do Paraíso, ganhará sua primeira leitura aberta ao público nesta quarta-feira (12) no Sesc Avenida Paulista às 19h.

O evento faz parte da programação da 3ª edição do TePi - Teatro e os Povos Indígenas, festival voltado à produção cênica de comunidades originárias de diferentes etnias e nacionalidades. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados com até uma hora de antecedência.

Estrelada pelos atores da Associação Teatro Oficina Uzyna Uzona, "A Queda do Céu" é uma adaptação do livro homônimo publicado em 2010 e escrito pelo antropólogo francês Bruce Albert a partir dos relatos do xamã Davi Kopenawa, porta-voz dos povos yanomami.

No livro, Kopenawa medita sobre o contato dos povos indígenas com o homem branco e o potencial destruidor e colonizador que ainda reside na sociedade. Zé Celso chegou a realizar leituras do texto, mas essa é a primeira que contará com a presença do público.

A QUEDA DO CÉU | LEITURA DRAMÁTICA

Quando 12/07 (qua. às 19h)

Onde Sesc Avenida Paulista (av. Paulista, 119, Bela Vista)

Preço Grátis - ingressos retirados com 1h de antecedência no Sesc

Autor José Celso Martinez Corrêa a partir da obra de Davi Kopenawa Yanomami e Bruce Albert

Produção Associação Oficina Uzyna Uzona

Acessibilidade Há acesso e circulação sem barreiras físicas, sanitário adequado e local reservado para cadeirantes com acompanhante