RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Globo anunciou nesta terça-feira (11) que na Copa do Mundo masculina de 2026 apenas metade das partidas serão mostradas em TV aberta, TV por assinatura e no streaming. Com isso, serão exibidos 52 jogos dos 104 acontecerão no mundial do Canadá, Estados Unidos e México.

"A Copa feminina vai inaugurar esse novo modelo de contrato que temos com a Fifa, de mostrar metade dos jogos da Copa do Mundo", afirmou Renato Ribeiro, diretor de Esportes da Globo. Para efeitos de comparação, a Copa do Mundo de 2022 teve 64 confrontos entre seleções, dos quais 56 foram transmitidos em TV aberta e outros oito em VT na madrugada -só não passaram ao vivo porque eram disputados ao mesmo tempo na última rodada da fase de grupos.

Em 2026, a quantidade de jogos disputados aumentará consideravelmente (64 para 104) porque o número de seleções também sobe, passando de 32 para 48 times. A Globo não terá exclusividade nas partidas. Outras emissoras ou plataformas de streaming podem negociar com a entidade máxima do futebol para comprar os direitos.

Disputada na Nova Zelândia e Austrália, a Copa do Mundo feminina tem seu início no próximo dia 20 de julho e terá 64 jogos ao todo. A Globo vai transmitir 34 deles no SporTV e sete na TV aberta