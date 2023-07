SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há 15 anos operando como uma das baladas mais frequentadas do Rio de Janeiro, o Galeria Café chegou a São Paulo no início de 2021, quando a pandemia de Covid-19 ainda impedia as grandes festas que os sócios Alexandra Di Calafiori e Cláudio Lins estavam acostumados a promover.

Localizada na praça Benedito Calixto, no bairro paulistano de Pinheiros, a casa se adaptou à realidade com cardápio de drinques, sanduíches e quitutes para o happy hour. A retomada das festas aconteceu no final de 2022, mas o movimento de expandir o cardápio fez com que o Galeria inaugurasse o Restô, em busca de uma posição como opção gastronômica da cidade.

O restaurante investe em um cardápio desenhado pela chef carioca Roberta Ciasca, do Miam Miam, com intervenções da chef da casa, Daniela Sardinha.

Os destaques ficam por conta do spaghetti com camarões, acompanhado de berinjela, tomate cereja, aliche, pimenta e rúcula, além de uma farofa crocante de pão (R$ 69), e o rosbife de filé-mignon acompanhado por aioli de agrião, picles de beterraba, cebolas roxas e batatas ao murro (R$ 65).

De entrada, o cardápio tem opções que vão desde uma croqueta de bacalhau com vinagrete de azeitona roxa (R$ 29, cinco unidades) e um croquete de costelinha e agridoce de maçã (R$ 29, cinco unidades), até os clássicos bolovo (bolinho de carne recheado com ovo de codorna e molho de pimenta, R$ 29 cinco unidades) e dadinho de tapioca com geleia de pimenta (10 unidades, R$ 29).

Nos drinques, a carta tem desde cuba-libre (R$ 29 a R$ 37) até um autoral da casa intitulado Galeria Raspberri (R$ 39), que leva campari, suco de limão, absolut raspberry, grenadine, refrigerante de limão e espuma de gengibre.

Por fim, o espaço investe numa carta enxuta de sobremesas, com um bolinho quente de maçã com caramelo flor de sal, e terrine de chocolate amargo e creme de café (ambos R$ 22). Com planos de inaugurar um menu executivo para o almoço nos próximos meses, o espaço contará com adições no cardápio assinadas pela chef Daniela Sardinha, entre eles um clássico cheese-cake de frutas vermelhas.

Dividido em dois ambientes, o Galeria tem bar e pista de dança no térreo onde, aos sábados, acontece uma continuação da feirinha de roupas e acessórios da praça Benedito Calixto, enquanto no domingo é a vez do Galharufa, a festa promovida pelo espaço com adesão da classe artística e ingressos vendidos para o público.

GALERIA CAFÉ SP

Onde pça. Benedito Calixto, 103, Pinheiros

Acessibilidade Há acesso e circulação sem barreiras físicas, sanitário adequado e local reservado para cadeirantes com acompanhante