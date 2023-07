SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Guta Stresser, 50, relatou uma crise financeira em entrevista ao jornal O Globo.

A atriz, conhecida pela Bebel de A Grande Família (Globo), disse que perdeu a casa: "Compraram a minha casa no leilão. Desde que fiquei sem contrato com a Globo, não consegui mudar o meu financiamento. Estou tentando invalidar o leilão. Corro risco de sair daqui sem nada do que paguei. O banco não quer saber se tenho esclerose múltipla e se estou sem emprego."

Guta foi diagnosticada com esclerose múltipla há 3 anos. Recentemente, ela se separou do músico e roteirista André Paixão após 16 anos de relacionamento.

A atriz não é a primeira a relatar crise financeira após o fim do seriado, que teve o último episódio exibido há quase 9 anos. Veja como está o resto do elenco:

MARCOS OLIVEIRA

O intérprete de Beiçola participou de novelas e programas humorísticos na TV aberta e fechada após o fim da série. Porém, com a pandemia, a situação do ator ficou complicada.

Marcos recorre aos fãs com frequência para pedir ajuda financeira. "Estou sem dinheiro, sem trabalho. Estão me processando: o Banco BV e o Itaú. Ajudei um amigo meu, ele não pagou e agora estou tentando resolver. Estou sem trabalho e preciso sobreviver. Consegui uma ajuda, mas fiquei devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil", pediu o artista, que ressaltou ter fome, na semana passada.

O ator tem problemas de saúde como diabetes e, atualmente, está com uma bolsa de colostomia.

MARCO NANINI

Nanini se dedicou ao teatro, TV e cinema desde o fim do seriado. Em 2016, retornou às novelas como Pancrácio de "Êta Mundo Bom". Também fez parte do elenco de "Deus Salve o Rei" em 2018 e "A Dona do Pedaço" em 2019.

O ator contraiu covid-19 no início da pandemia e enfrentou uma "depressão profunda" diante do isolamento social e das notícias trágicas que acompanhava na época.

Lançou sua biografia este ano. No livro, relembrou romances com Wolf Maya e Marília Pera e um acidente que quase tirou sua vida.

MARIETA SEVERO

A atriz que eternizou Dona Nenê radicalizou em seu primeiro papel após o fim de "A Grande Família", vivendo a temida vilã Fanny de "Verdades Secretas" em 2015.

Marieta ainda participou de "O Outro Lado do Paraíso" em 2017, também como vilã, e "Um Lugar ao Sol", em 2021.

Encerrou o contrato com a Globo em outubro do ano passado, após quase 40 anos na emissora.

PEDRO CARDOSO

Após 13 anos como Agostinho Carrara, Pedro Cardoso saiu da Globo. Atualmente, é crítico da ex-emissora.

"Para comparecer aos programas da Globo, tem que ser ideologicamente submisso", criticou o ator, que se descreve como um homem de esquerda e diz ter virado "um inimigo total" da emissora por seus posicionamentos políticos, em entrevista ao UOL.

Hoje ele mora em Portugal, mas volta periodicamente ao Brasil para apresentar peças.

LÚCIO MAURO FILHO

O ator que deu vida a Tuco fez de tudo na Globo desde o fim do seriado. Participou do "Popstar" em 2017, fez parte do elenco da "Escolinha do Professor Raimundo", "Malhação" e novelas como "Bom Sucesso" e a atual "Quanto Mais Vida, Melhor".

Lúcio Mauro também comanda a banda Lúcio Mauro e Filhos no "Caldeirão com Mion" aos sábados.

ANDRÉA BELTRÃO

Depois do sucesso de Marilda, a atriz emplacou como a divertida Sueli de "Tapas e Beijos", que virou até meme nas redes sociais ao lado de Fernanda Torres.

Andréa continua a se dedicar a projetos no teatro, no cinema e na TV, tendo sido uma das estrelas de "Um Lugar ao Sol", finalizada no ano passado.

TONICO PEREIRA

O veterano ator que deu vida a Mendonça emplacou papéis em séries e novelas após o fim de "A Grande Família".

Ele também se dedica ao mundo dos negócios: Tonico comanda um brechó.

Recentemente, reclamou de sua prótese peniana em entrevista ao jornal O Globo. "Eu tinha uma prótese maravilhosa, mas piorei da diabetes enquanto trabalhava num filme, e ela foi expulsa. Fiquei cinco meses sem e me colocaram uma que não é tão boa. Estou convivendo com uma meia-bomba", disse.

Embora tenha contrato com a Globo, o veterano teme por seu futuro na TV, especialmente após a onda de demissões na emissora. "Vejo apavorado [as demissões] porque é a única coisa que sei fazer. Está difícil para todo mundo. Vejo a situação muito insegura no mundo, para a classe artística também", disse ao UOL no ano passado.

EVANDRO MESQUITA

O ator que brilhou como Paulão coordena as carreiras como ator e músico desde antes do fim da série.

Ele segue na banda Blitz, que completou 40 anos em 2022.

NATÁLIA LAGE

A atriz que deu vida a Guta participou de produções na TV aberta, fechada e também no streaming ao longo dos últimos anos.

Seu mais recente trabalho foi em "Um Lugar ao Sol", novela das 21h encerrada no ano passado.

VINÍCIUS MORENO

O Florianinho, filho de Bebel e Agostinho, cresceu e já completou 24 anos. O ator emplacou papéis em "Tempo de Amar" e "Verão 90" na Globo, além de "Gênesis" da RecordTV. No Instagram, deu o que falar com fotos mais ousadas e ensaios sensuais.