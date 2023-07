SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Titãs anunciou, nesta terça-feira (11), uma nova e última leva de shows que se somam às 22 apresentações da turnê "Titãs Encontro", que o grupo fez ao longo dos últimos meses. O novo nome adotado para a sequência é "Titãs Encontro - Pra Dizer Adeus".

Serão doze novos shows divididos entre Brasil, Portugal e Estados Unidos, e apenas um deles acontecerá em São Paulo ?está marcado para o dia 23 de dezembro, no Allianz Parque. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 13, mas há uma pré-venda no dia 12, ambas pelo site Eventim.

Os setores são divididos entre Pista VIP - Diversão, que saem por R$ 450, Pista Flores, por R$ 300, cadeira inferior, por R$ 250, e cadeira superior, por R$ 95.

Também há ingressos com experiências ?a VIP Soundcheck, que inclui entrada antecipada, acesso à passagem de som e área com open bar de cerveja, refrigerante e água, custa R$ 700. A VIP Meet & Greet, com todos os benefícios da Soundcheck e também tour pelo backstage, foto com os artistas e pôster comemorativo, sai por R$ 990. Todos os ingressos têm a opção de entrada social.

A turnê reúne Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto.