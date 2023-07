SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao programa americano Watch What Happens Live with Andy Cohen, Anitta disse que não foca mais em dinheiro quando vai lançar músicas novas.

"Hoje em dia, eu só quero é ser feliz. Não faço mais música pelos números ou pelo dinheiro. Já estou rica!", disse, entre risadas.

A brasileira comemorou a assinatura com a gravadora Republic Records, da Universal Music. "Eu apenas me sinto mais compreendida", afirmou.

Segundo ela, quando apresentou suas ideias, videoclipes e músicas prontas ao selo, percebeu que estavam na mesma página.

Anitta disse também estar aberta a colaborações com a cantora Mariah Carey, de quem é fã, e com o grupo sul-coreano BTS.