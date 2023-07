SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chef e apresentadora Bela Gil anunciou a redução dos preços dos pratos de seu restaurante, Camélia Òdòdó, no bairro paulistano da Vila Madalena. A variação entre 10 e 20% do valor cobrado, diz, é uma consequência da deflação de alimentos registrada no mês de junho no país.

"Já que os preços dos alimentos abaixaram, a gente quer fazer com que mais pessoas tenham a oportunidade de ter acesso à alimentação adequada e saudável", disse Bela Gil em suas redes sociais. A chef lembrou que os pratos do Camélia são vegetarianos ou veganos, feitos com produtos agroecológicos.

O ajuste no cardápio levou em consideração a baixa nos preços dos itens presentes em quase todas as refeições do estabelecimento, como cenoura, limão, soja, laranja, abóbora, batata, chuchu, mandioca e gengibre. Além disso, foi considerada a diminuição do preço do combustível, informa o estabelecimento.

A partir de agora, a limonada Tie Dye, por exemplo, de R$ 28, passa a custar R$ 21. O preço da feijoada de quarta e sábado caiu 7%, de R$ 68 para R$ 63. E para experimentar o estrogonofe, é possível economizar R$ 9, pagando R$ 59.

CAMÉLIA ÒDÒDÓ

Onde r. Girassol, 451B, Vila Madalena, região oeste

Telefone 11 38150767

Link https://www.cameliaododo.com.br/