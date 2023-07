SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esqueça as roupas espalhafatosas, fogos de artifício e toda a sorte de pirotecnias. Em "It's me, Elton", musical baseado na vida e na obra do inglês Elton John, tudo isso fica de lado para dar lugar ao retrato de um homem compenetrado, intimista e atormentado por um dos momentos mais desafiadores de sua vida, quando travou uma luta hercúlea contra a cocaína.

Na montagem que chega ao palco do Teatro Giostri nesta quarta (12) às 20h, o ator e cantor Pedro Ruffo dá vida ao autor de clássicos como "Your Song" e "Rocket Man" no momento mais frágil de sua vida, quando, após uma tentativa frustrada de suicídio, se internou no Hospital Luterano Parkside, em Nova York, e escreveu uma carta de despedida para a cocaína, chamada de "dama de branco."

"Essa peça é um documento de um período no processo de reabilitação e ao longo do espetáculo vamos construindo as memórias do Elton. Ele relembra episódios da sua vida que o enfraqueceram, mas que serviram também para fortalecer essa caminhada. Temos a ótica obscura de quem foi Elton John", diz Ruffo, que também assina o texto da montagem.

Se o ar soturno do espetáculo pode estar longe da imagem de Elton John que o público se acostumou, há elementos que fazem a plateia lembrar que o motivo de o artista ser um dos maiores hitmakers da história. Um deles é o repertório do musical, que não se priva de mergulhar nos clássicos compostos e gravados pelo músico ao longo de mais de 40 anos, ainda que com arranjos novos.

Ao som do piano de Mikael Marmorato, a montagem enfileira títulos como "Tiny Dancer", "I'm Still Standing" e "Skyline Pigeon" que buscam dar unidade à passagem do tempo apresentada na história. "O desafio é não desrespeitar a obra original, mas apresentar um novo arranjo que não seja idêntico. Se o público quiser ouvir o Elton John, dá play no CD. Não é o caso", explica o diretor musical, Gui Leal.

"Nós vemos essas canções em estádios, em casas de shows imensas, com todos aqueles instrumentos, mas não pensamos que elas foram todas compostas na sala da casa dele só ao som do piano, então estamos voltando para esses primórdios", afirma Ruffo.

Complementando o elenco, o ator Gustavo Mazzei dá vida a todos os homens que passaram pela vida de Elton, desde seu pai e seu tio, até o primeiro namorado, o empresário e o parceiro de canções.

Sob a direção de Daniela Stirbulov, que assinou a codireção de obras como "Homem com H - O Musical", sobre Ney Matogrosso, e "Silvio Santos vem Aí - O Musical", sobre o apresentador e dono do SBT, "It's Me, Elton" busca posicionar a personagem como uma personagem com bastante carga dramática.

"É uma jornada do herói de maneira errante. Essa outra perspectiva da vida de um popstar do tamanho do Elton John se conecta muito com o que nós passamos sendo artistas no Brasil, fazendo teatro independente. São angústias diferentes, mas o medo da criação, da falta de possibilidade de continuar com uma coisa que ama, isso nos conecta", diz a diretora. Baseado na autobiografia "It's Me, Elton", o musical cumpre temporada até o dia 03 de agosto.

IT'S ME, ELTON

Quando 12/ 07 a 03/08

Onde Teatro Giostri (r. Rui Barbosa, 201, Bela Vista)

Preço R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia)

Classificação 12 anos

Autor Pedro Ruffo

Elenco Pedro Ruffo, Gustavo Mazzei e Mika Marmorato

Produção Nonada Produções

Direção Daniela Stirbulov

Acessibilidade Há acesso e circulação sem barreiras físicas, sanitário adequado e local reservado para cadeirantes com acompanhante