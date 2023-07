BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Luíza Guimarães, apresentadora do RJTV, usou um aplicativo de celular para ajudar um homem deficiente visual em uma tarefa doméstica.

O vídeo com o momento foi postado nos stories do Instagram pela filha da jornalista.

No registro, a apresentadora aparece deitada na cama, instruindo pelo celular o homem, usando o aplicativo "Be my eyes".

"Minha mãe tem um aplicativo que chama "be my eyes" que é feito para pessoas com deficiência visual. você se inscreve, e quando eles precisam de ajuda pra qualquer coisa eles entram no aplicativo e é feita uma ligação de vídeo para algum inscrito ajudar", escreveu na legenda.

No post, ela continuou, explicando como a ferramenta funciona.

"Geralmente são coisas muito básicas, por exemplo: essa pessoa ligou pra minha mãe para pedir que ela lesse o rótulo de uma marmita pra ele saber qual era a refeição que tinha dentro, é super rápido e eles ficam todos felizes, coisa mais linda juro", finalizou.

O vídeo foi reproduzido em outras redes sociais. No Twitter, diversos internautas elogiaram a jornalista e outros disseram se sentir emocionados.

"Eu ameiiii! Não sabia que tinha isso!!! Baixando agora pra poder ajudar também ", escreveu uma seguidora no Twitter do jornalista Hugo Gloss. "Que linda", completou outra.