SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (13), sétimo dia da morte de Zé Celso, serão realizadas algumas atividades em homenagem ao dramaturgo.

Às 16h, será lavada a calçada do Teatro Oficina, seguida de plantio do ipê-menino, com a presença de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres.

No mistério que é a vida, ao plantar uma árvore nesse nosso chão, eu acho que, ao se enraizar, ela alcança o sagrado. Essa árvore simboliza a nossa cultura nesse espaço que está aqui diante de nós. Simboliza o Oficina. Essa árvore, viu Zé, essa árvore é você. Fernanda Montenegro

Às 19h30, acontece a missa de 7º dia de Zé Celso, na Igreja Nossa Senhora da Achiropita, no Bixiga.

Às 20h, há a apresentação do espetáculo Go Back Torqu4to no Teatro Oficina.

Além dessas homenagens, "A queda céu", última peça em que o dramaturgo estava trabalhando, vai ganhar uma leitura aberta ao público hoje, às 19h, no Sesc Avenida Paulista, em São Paulo.

A retirada de ingressos acontece uma hora antes, no 2º andar do Sesc.

MORTE DO ZÉ CELSO

Zé Celso morreu aos 86 anos, na quinta-feira (6). O dramaturgo estava internado no Hospital das Clínicas, na capital paulista, após ter 53% do corpo queimado em um incêndio em seu apartamento.

Após ser encaminhado para a UTI do hospital, Zé Celso foi sedado, entubado e, posteriormente, submetido a hemodiálise.

Segundo nota enviada ao UOL, o laudo do Instituto de Criminalística (IC) da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) indica que a provável causa do incêndio no apartamento de Zé Celso, na última terça (4), seja o aquecedor de ar.