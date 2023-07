SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - E a onda nostálgica não para. À espera da estreia do filme da Barbie e com ícones dos anos 1980 voltando à cena em produções que lembram os primórdios do Balão Mágico e a vida de Xuxa, eis que a Apple TV+ anuncia sua investida neste filão. O foco é o mundo fashion.

Mundo este amplamente dominado por Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington nos anos 1990. Só dava elas e, para relembrar o caminho traçado pelo quarteto rumo ao topo, a plataforma de streaming lança em setembro "The Supermodels" (As Supermodelos).

A série, dirigida pelo vencedor do Oscar Roger Ross Williams (por "Music by Prudence") e Larissa Bills,

pretende mostrar, desde o início, como as quatro mulheres de diferentes cantos do mundo se uniram em Nova York nos anos 1980 para se tornaram ícones da moda e musas de designers. O vínculo entre elas, por si só, mudou a dinâmica de poder de todo um mercado.

Em comunicado divulgado à imprensa, a Apple TV+ afirma ter tido "acesso sem precedentes às modelos" e diz que a série documental vai muito além das passarelas, sem deixar de lado bastidores e detalhes do início da carreira das modelos até o momento atual.

