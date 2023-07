RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das personagens mais marcantes de Deborah Secco no cinema foi Judite do longa "Boa Sorte" de Carolina Jabor em 2014. Para interpretar a jovem, que era dependente química e portadora do vírus HIV em estado terminal, a atriz precisou emagrecer bastante para o trabalho. Em "Bruna Surfistinha", ela contou recentemente detalhes dos bastidores de uma das cenas mais icônicas do filme: a personagem central fazendo sexo em sequência com vários homens, quando chegou a desmaiar.

No entanto, a dieta restrita trouxe outro problema para Deborah. No final das gravações, ela chegou a parar em um hospital por ter comido demais, já que durante um mês só comia metade de um mamão e tomava suco verde. "Fiz um dia de orgia alimentar. Comi tudo de uma vez e fui parar no hospital. Foi difícil voltar a comer normal", contou no programa Que História é Essa, Porchat?.

Ela detalhou todo o episódio sobre a preparação para o filme. "Quando comecei a ler o roteiro, nós - eu, a produção e a direção - chegamos à conclusão que eu precisava emagrecer, porque era uma personagem morrendo, mas cheia de vida", relembrou.

"Planejei perder 15 quilos e acabei perdendo 16. Tive três semanas antes das filmagens e mais três durante o processo. Perdi 10 quilos nas três primeiras e cinco na última semana, quando foi gravada a cena da morte".

Deborah, que está no elenco do remake de "Elas Por Elas", novela exibida em 1982 originalmente na faixa das sete da noite, de Cassiano Gabus Mendes, que a Globo refaz agora para o horário das 18h, recordou que a equipe de produção estava preocupada com sua saúde. "Foi bem complicado. Seguia a dieta e não comia nada. Na semana anterior à gravação, comecei a planejar o que iria comer quando terminasse. Comi tudo e acabei no hospital."