RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz voltou a acusar a mãe, Debra McCurdy (1957-2013) de abusos. A ex-estrela da série 'iCarly' contou agora que passava frequentemente por "inspeções íntimas" feitas pela matriarca da família durante o banho. "Ela fazia exames nos meios seios e na vagina. Dizia que estava procurando por caroços e conferindo se eu tinha câncer", disse em entrevista Louis Theroux Podcast.

Jennette, hoje, aos 31 anos, relembrou ter sofrido demais com a insistência da mãe de dar banho nela até os seus 18 anos. "Era desconfortável para mim. Sabia que parecia uma violação e eu não queria mais aquilo. Uma vez tentei deixar claro que tomar banho sozinha, ela surtou", relatou a atriz que em seu livro de memórias "Estou Feliz que Minha Mãe Morreu", lançado no ano passado já tinha levantado outros episódios de violência envolvendo Debra, que faleceu de câncer de mama em 2013.

"Eu a idolatrava. Só que olhando agora esse relacionamento lá no passado, vejo quer era assustador. Tinha que fazer de tudo para agradá-la", recorda a intérprete da personagem Sam Puckett em "iCarly. A atriz ainda falou que sua mãe tinha medo dela não ser mais escalada para papéis mais jovens a medida que ia crescendo e entrando na juventude.

"Ela pesava-me diariamente e media as minhas coxas com uma fita métrica. Ela ensinou-me sobre diuréticos, e juntos liamos livros de calorias. Com apenas 11 anos, a minha alimentação estava restrita e tudo isso resultou em distúrbios alimentares como anorexia e bulimia."

Jennette cresceu no sul da Califórnia, e fez participações em comerciais e séries de televisão como "Mad TV", "Malcolm in the Middle" e "CSI", antes de conseguir o papel em "iCarly", que trabalhou entre 2007 e 2012. Ela também atuou em "Sam & Cat", "Malcolm in the Middle", "Zoey 101","Lincoln Heights", "True Jackson, VP"' e "Victorious". Ela abandonou sua carreira como atriz em 2017 e desde então tem trabalhado como escritora, diretora e podcaster.