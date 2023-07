SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em pleno Dia do Rock, Rita Lee, que morreu em 8 de maio aos 75 anos, recebeu uma homenagem do marido, Roberto de Carvalho. Ele publicou uma imagem ao lado da maior estrela do rock brasileiro e se declarou: "Amor infinito".

No início do mês de julho, o cantor Beto Lee, filho de Rita, já havia feito uma homenagem à mãe no programa Caldeirão com Mion, exibido pela TV Globo.

Com a cantora Fernanda Abreu nos vocais, ele tocou alguns dos principais sucessos de Rita Lee, como "Agora Só Falta Você", "Lança Perfume" e "Ovelha Negra".

Nesta quinta (13), ele volta a lembrar dela em show na Praça Antonio Prado, no centro da capital paulista, a partir das 13h30, pelo circuito Vem pro Triângulo Rock. De graça.