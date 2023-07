Com o tema: “Terra: Ancestralidade, Memória e Resistência” e concentração marcada para as 18h na Praça da Estação, a abertura da 20ª edição do Feijão de Ogun toma as ruas centrais de Juiz de Fora nessa quinta-feira (13). A caminhada, que contará com representantes de diversos terreiros de candomblé, umbanda e de outras religiões, será conduzida pelos grupos Ingoma, Muvuka e Maracatu Estrela da Mata, além de uma orquestra de berimbaus composta por capoeiristas.

O trajeto, partido da Praça da Estação, tem o deslocamento marcado para começar às 19h. Os participantes devem seguir pela Rua Halfeld, até o Parque Halfeld. As atividades da programação do Feijão de Ogun seguem até o próximo domingo (16), incluindo: música, dança, teatro, encontro de Yabás, exibição de filme e Feira de Etnodesenvolvimento, entre outras atividades. Na Escola de Samba União das Cores, localizada na Rua Daniele Lamarca Pereira 11, Milho Branco, será servido o Feijão do Ogun para os presentes.



A programação é promovida pelo Movimento Negro Unificado (MNU) e pelo Instituto Feijão de Ogun, com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). A motivação do evento é discutir e combater as desigualdades que atingem a população negra e divulgar a importância de reconhecer e perpetuar a cultura de matriz africana.



Conforme o coordenador do MNU/Zona da Mata, Paulo Azarias destaca, a proposta foi dividir o evento em três fases. "Fizemos vários debates no sentido de enriquecer e garantir a aprovação do projeto que trata da constituição do Estatuto da Igualdade Racial em nível municipal, que está tramitando na Câmara de Vereadores.”



A segunda fase, segundo ele, passa pela esfera essencialmente cultural e de geração de renda, com o cortejo, várias apresentações culturais gratuitas e a Feira de Etnodesenvolvimento no Parque Halfeld. “No dia 16, acontece a terceira fase, que consiste na confraternização na quadra da União das Cores, com atividades culturais e com a feijoada”, afirma Azarias.



Confira a programação completa:



-Quinta-feira (13)



- 18h - Concentração para o Cortejo de Abertura com Ingoma, Muvuka, Maracatu Estrela na Mata + povo tradicional de terreiro + orquestra de capoeira

- 19h - Saída da Praça da Estação – Trajeto: Rua Halfeld - Calçadão até o Parque Halfeld

Sexta-feira (14)



- 10h às 21h - Feira de Etnodesenvolvimento e Economia Solidária (Parque Halfeld)

- 14h - Exibição do documentário "Feira Livre, Feira Vive", do cineasta e jornalista Ugo Soares (Anfiteatro João Carriço)

- 16h - DJ Fausto Mota (Parque Halfeld)

- 18h - Samba dos Orixás (Parque Halfeld)

- 20h - Samba do Mato

- 22h - Encerramento

Sábado (15)



- 9h - Caminhada Juiz de Fora Negra

- 10h às 21h - Feira de Etnodesenvolvimento e Economia Solidária (Parque Halfeld)

- 14h - DJ Dan Brandão

- 16h - Alessandra Crispin (Parque Halfeld)

- 18h - RT Malone (Parque Halfeld)

- 20h - Samba de Colher (Parque Halfeld)

- 22h - Encerramento



Domingo (16)

- 9h – Encontro das Yabás (Anfiteatro João Carriço)

- 10h às 21h - Feira de Etnodesenvolvimento e Economia Solidária (Parque Halfeld)

- 12h - DJ Fofão (Parque Halfeld)

- 14h - Peça teatral “Orixás, Flores e Amores” (Parque Halfeld)

- 15h - Ingoma (Parque Halfeld)

- 17h30 - Muvuka (Parque Halfeld)

Local: Escola de Samba União das Cores (Rua Daniele Lamarca Pereira 11 – Milho Branco) – Entrada franca

- 12h - Distribuição do Feijão para os presentes

- 13h - Paticumbum

- 14h - Bateria Sensação da União das Cores

- 15h - Show do artista popular Farinhada