SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia do Rock de 2023 é celebrado com um gosto especial. O gênero, que ano passado estava na 16ª posição entre os ouvintes brasileiros, saltou para a terceira no primeiro semestre deste ano, de acordo com os dados do Spotify.

O novo fôlego parece ser, em partes, alimentado por bandas que se apresentaram no Brasil recentemente. O grupo britâncio Artic Monkeys, que participou do Primavera Sound no fim do ano passado, está entre os mais ouvidos do país.

Entre as bandas nacionais, fazem parte das mais escutadas Skank e Titãs, que também fizeram apresentações de sucesso nos últimos tempos.

Se nem tudo são flores -neste ano o país perdeu Rita Lee-, tampouco está tudo acabado. Veja dez dicas variadas para celebrar o gênero do dia.

DOIS FILMES

**"Bohemian Rhapsody" (2018)**

Protagonizado pelo ator Rami Malek, que levou o Oscar de melhor ator em 2019, o filme narra a história do cantor Freddie Mercury que, junto a Brian May, Roger Taylor e John Deacon formam a banda de rock "Queen" em 1970.

O filme, que está disponível no Star+, também retrata a famosa performance da banda no Live Aid, em 1985.

**"Rocky Horror Picture Show" (1975)**

Quando os namorados Brad e Janet têm um pneu furado durante uma tempestade, precisam pedir ajuda na mansão do misterioso cientista Dr. Frank-N-Furter, onde são recebidos por seus tresloucados seguidores.

Além de o filme ser puro rock em suas referências visuais e em sua atitude irreverente, o gênero também vibra na trilha do musical. Também está disponível no Star+.

DOIS LIVROS

**"Rita Lee: Uma Autobiografia"**

A figura central do rock brasileiro registrou sua vida desde a infância, passando por sua prisão em 1976 e a família que criou junto a Roberto de Carvalho. Além de, claro, sua música.

A obra ganhou companhia neste ano, o mesmo da morte da roqueira. "Rita Lee: Uma Outra Autobiografia" mostra sua vida após se afastar dos palcos e os desafios impostos pelo câncer, bem como tudo que passa na cabeça privilegiada da cantora.

**"Só Garotos"**

Nome influente do punk, Patti Smith narra a história do começo da sua vida artística. A cantora sai do conforto da casa dos pais e chega a dormir em bancos de praça antes de conhecer sua paixão, o fotógrafo Robert Mapplethorpe, e ir parar no Chelsea Hotel, onde mergulhou na contracultura da Nova York dos anos 1970.

DUAS PLAYLISTS

**BRock 80, no Spotify**

Centrada na década de ouro do rock brasileiro, a playlist conta com nomes como Cazuza, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, Titãs e RPM, entre muitos outros.

**Clássicos do Rock, do Apple Music**

Para os usuários da maçã, essa lista junta faixas nacionais como "Bichos Escrotos" e "Admirável Chip Novo" às estrangeiras, como "Another One Bites the Dust", somando ao todo quase 14 horas de música.