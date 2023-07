SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta semana, os palcos dos teatros de São Paulo recebem diversas novidades, com opções em todas as regiões da capital. Uma opção é a comédia inédita no Brasil "O Nome do Bebê", que tem Bianca Bin no elenco e direção de Elias Andreato.

A peça "O Mar", do uruguaio Federico Roca, também uma novidade no país e chega a São Paulo nesta semana.

A nova temporada de "O que nos Mantém Vivos?", com Renato Borghi, tem sessões gratuitas no Itaú Cultural, na avenida Paulista.

Confira a lista de estreias de teatro da semana.

*

BETTA SPLENDENS

Trabalha a autoficção e aborda a mente de uma pessoa deprimida. As passagens da peça são narradas por três personagens que caminham lado a lado com a morte.

Dir.: Tatiana Ribeiro.

Com: Carol Gierwiatowski, Natália Martins e Tatiana Ribeiro.

Sede do Grupo XIX de Teatro - r. Mário Costa, 13, Belém, região leste.

16 anos.

Sáb., às 20h; dom., às 18h. De 15 a 30/7.

A partir de R$ 20, em sympla.com.br

FLORESTA

Uma família que está refugiada na mata recebe dois visitantes inesperados. À medida que as relações se estabelecem, a tensão aumenta entre eles.

Dir.: Alexandre Dal Farra.

Com: Gilda Nomacce, Nilcéia Vicente e Sofia Botelho.

Oficina Oswald de Andrade - r. Três Rios, 363, Bom Retiro, região central.

16 anos.

Qua. a sex., às 19h30; sáb., às 18h. Até 29/7.

Grátis

LUIZ E NAZINHA - LUIZ GONZAGA PARA CRIANÇAS

O espetáculo conta passagens da infância de Luiz Gonzaga no interior do Nordeste, com destaque para a descoberta do amor. A trama é embalada por grandes sucessos do músico.

Dir.: Diego Morais.

Com: Pedro Henrique Lopes, Marina Mota e Erika Riba.

Teatro Bravos - r. Coropé, 88, Pinheiros, região oeste.

Livre.

Sáb. e dom., às 15h. De 15 a 30/7.

A partir de R$ 50, em sympla.com.br

O MAR

Dania é uma advogada conhecida por defender mulheres israelenses que foram presas por levar palestinas para conhecer o mar. Na trama, as palestinas Adila e sua neta Farida procuram a profissional para realizar o sonho da jovem de ver o oceano.

Dir.: Fernando Nitsch.

Com: Bete Dorgam, Laura La Padula e Yael Pecarovich.

Teatro Arthur Azevedo - av. Paes de Barros, 955, Alto da Mooca, região leste.

12 anos.

Sex. e sáb., às 20h; dom., às 18h. Até 6/8.

R$ 20 em sympla.com.br

O NOME DO BEBÊ

Vicente e sua esposa, que esperam seu primeiro filho, são convidados pela irmã dele para um jantar. Quando o pai de primeira viagem revela o nome de seu filho, conflitos são levantados, levando a revelações que mudarão as relações entre todos.

Dir.: Elias Andreato.

Com: Bianca Bin, Cesar Baccan e Eduardo Pelizzari.

Sesc Ipiranga - r. Bom Pastor, 822, Ipiranga, região sul.

12 anos.

Sex. e sáb., às 20h; dom., às 18h. Até 20/8.

A partir de R$ 12, em sescsp.org.br

PIRAJUSSARA: VOZES À MARGEM

O espetáculo é inspirado em histórias do cotidiano de moradores da região de Campo Limpo e Taboão da Serra.

Dir.: Cleydson Catarina.

Com: Daniwel Trevo, Dêssa Souza e Patricia Ashanti. Livre.

Sex. a dom., às 20h. Até 30/7.

O endereço muda conforme a data, mais informações em @bandotrapos

PRTO{AGÔ}NISTAS - O MOVIMENTO NEGRO NO PICADEIRO

O espetáculo tem sequência com cenas e números circenses que ressaltam a estética afro-diaspórica.

Dir.: Ricardo Rodrigues.

Com: Fafá Coelho, Washington Gabriel e Lemuel Oliveira.

Sesc Bom Retiro - al. Nothmann, 185. Campos Elíseos, região central.

Livre.

Sáb. (15) e dom. (16), às 12h.

A partir de R$ 8, em sescsp.org.br

O QUE NOS MANTÉM VIVOS?

A montagem se debruça sobre as origens do autoritarismo. Durante a peça os artistas provocam o público a refletir sobre questões sociais contemporâneas.

Dir. Rogério Tarifa.

Com: Renato Borghi, Débora Duboc e Elcio Nogueira Seixas.

Itaú Cultural - av. Paulista, 149, Bela Vista, região central.

16 anos.

Qui. a sáb., às 20h; dom., às 19h. Até 23/7.

Grátis, em itaucultural-eventos.byinti.com