Fãs formaram filas no Japão para assistir 'How Do You Live?', longa do vencedor do Oscar de melhor animação em 2003

(FOLHAPRESS) Em 14/07/2023 09h34

Um mistério para os cinéfilos de todo o mundo se resolve aos poucos. Finalmente, alguns fãs do cineasta japonês Hayao Miyazaki, de 82 anos, tiveram a chance de ver seu último filme, intitulado "How Do You Live?" --como você vive?, em português.

Hayo Miyazaki, cineasta japonês AFP **** Miyazaki preparou o filme durante cinco anos, revertendo sua decisão de se aposentar. O estúdio Ghibli, empresa por trás de suas principais obras, como "A Viagem de Chihiro", vencedor do Oscar de melhor animação em 2003, preferiu simplesmente não promover o último longa do cineasta, que não teve trailer, teaser ou qualquer publicidade.

Segundo o estúdio Ghibli, a ausência de informações é um entretenimento na era da informação. Nesta sexta-feira, dia 14, fãs formaram longas filas para entrar nas salas de cinema do Japão. Na saída, comentaram que "How Do You Live?" seria um inventário da linguagem cinematográfica de Miyazaki, reunindo os melhores elementos de sua criação.

"How Do You Live" se passa na Segunda Guerra Mundial e conta a história de um menino, Masato Maki, que perdeu a mãe num incêndio, se mudando para o interior do Japão com o pai e sua madrasta --que se parece exatamente como sua mãe. Guiado por uma garça falante, Maki embarca numa aventura misteriosa.