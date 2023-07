RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os últimos anos têm sido marcados por polêmicas póstumas e tragédias familiares relacionadas a Elvis Presley.

Nesta quinta-feira (13), a causa da morte da cantora Lisa Marie Presley foi revelada: sequelas de obstrução do intestino delgado. Morta em janeiro, a filha do Rei do Rock havia feito uma cirurgia bariátrica.

Relembre, abaixo, momentos marcantes relacionados a Elvis e sua família de 2020 até hoje.

JUL.2020 - NETO É ENCONTRADO MORTO

Benjamin Keough, neto de Elvis Presley, é encontrado morto aos 27 anos em sua casa, na Califórnia, em decorrência de suicídio.

Assim como o avô e os pais, Danny Keough e Lisa Marie Presley, Benjamin era músico.

Sua irmã, a atriz Riley Keough, e sua avó, Priscilla Presley, publicaram homenagens a ele em suas redes sociais.

MAI.2021 - QUINCY JONES DIZ QUE ELVIS ERA RACISTA

O músico e megaprodutor Quincy Jones, 88, revela nunca ter tido um bom relacionamento com Elvis Presley. De acordo com ele, o músico era racista.

Quando lhe perguntaram se já havia tido a oportunidade de trabalhar com Elvis, Jones foi enfático ao dizer que não e que jamais trabalharia. Sobre o motivo, deu a sua versão sobre um fato ocorrido nos anos 1950.

"Eu estava compondo para a orquestra do Tommy Dorsy, meu Deus, isso lá nos anos 1950. O Elvis chega e o Tommy diz: 'eu não quero tocar com ele'. Ele era um racista 'filho da puta'. Vou calar a boca agora", disse Jones, em entrevista ao site The Hollywood Reporter.

MAI.2022 - CASAMENTOS EM LAS VEGAS SOFREM AMEAÇAS

A sociedade encarregada dos direitos de Elvis Presley exige a dezenas de capelas temáticas de Elvis que celebram casamentos em Las Vegas a suspensão de suas atividades até ficar em dia com suas obrigações.

A ABG (Authentic Brands Group), empresa que recuperou os direitos patrimoniais de Elvis Presley em 2013, enviou em maio de 2022 dezenas de requerimentos, que enfrentaram uma forte resistência por parte de imitadores, donos de capelas e inclusive do prefeito de Las Vegas.

JUL.2022 - FILME LEVANTA DEBATE SOBRE APROPRIAÇÃO CULTURAL

A cinebiografia "Elvis", dirigida por Baz Luhrmann, levanta debates sobre apropriação cultural.

À época do lançamento do filme, Ivan Finotti escreveu na Folha: "Ele roubou a música dos negros e tomou o espaço deles, dizem. Então o diretor inventa um Elvis politizado e próximo tantos dos artistas e personalidades negros quanto de suas posições de enfrentamento à criminosa segregação racial dos anos 1950 na América."

AGO.2022 - ENTEADO BRASILEIRO PREFERE CURITIBA A LOS ANGELES

Curitiba é melhor que Los Angeles. Quem afirma, em entrevista à Folha, é o cantor Navarone Garibaldi Garcia, 35, uma espécie de "enteado póstumo" do Rei do Rock -ele é filho de Priscilla Presley, ex-mulher de Elvis, com o diretor e roteirista brasileiro Marco Garibaldi.

Navarone disse ter se apaixonado pela "energia dos brasileiros" e pelas capivaras curitibanas. "Quero fazer uma tatuagem de capivara no pulso", disse.

"A melhor coisa que aconteceu em toda a minha vida foi conhecer o Brasil", completou Navarone. O amor é tanto que ele de fato se mudou de vez para Curitiba.

JAN.2023 - MORRE LISA MARIE PRESLEY

Lisa Marie Presley, a única filha de Elvis, morre aos 54 anos, após ser hospitalizada por causa de uma parada cardíaca.

A cantora e compositora estava internada. A mãe dela, Priscilla Presley, informou sobre a hospitalização e, posteriormente, anunciou a morte em um comunicado.

MAR.2023 - NETA ADMITE TER MENTIDO PARA CONSEGUIR PAPEL

A atriz Riley Keough, neta de Elvis, confessa que não herdou o dom de cantar do avô, mas mentiu que tinha voz suficiente para poder interpretar a protagonista de "Daisy Jones & The Six", série da Amazon Prime, baseada no best-seller de mesmo nome da autora Taylor Jenkins Reid.

Atriz de "Zola" e "Mad Max: Estrada da Fúria", ela abriu o jogo em uma entrevista sobre o lançamento mundial da produção, em Nova York, em fevereiro.

Segundo a InStyle, Riley "exagerou" para ganhar o papel da cantora fictícia Daisy Jones. "Acho que apaguei naquela reunião. Eu não me lembro bem do que aconteceu", contou Riley entre risos. "Fiz o teste de elenco como todos os outros [candidatos], e menti e disse que conseguia cantar."

JUN.2023 - RILEY PAGA PRISCILLA PARA ENCERRAR DISPUTA FAMILIAR

Riley Keough concorda em dar a Priscilla Presley, sua avó e ex-mulher de Elvis, um valor fixo como parte de um acordo para resolver uma disputa sobre o controle da fundação familiar. A informação consta de documentos judiciais divulgados em junho.

Advogados das partes procuraram manter os detalhes do acordo em sigilo, mas os papéis mencionam o que parece ser um pagamento de US$ 1 milhão.