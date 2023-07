SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brian Cox, estrela da série "Succession", afirmou que a greve dos atores de Hollywood pode ser muito desagradável e durar até o fim do ano. "Eles querem nos levar até o limite e nós vamos até o limite", disse o ator britânico, de 77 anos, em entrevista nesta sexta-feira (14) à Sky News.

Cox também expressou sua solidariedade aos roteiristas de Hollywood, em greve desde maio. Os sindicatos dos atores e roteiristas travam uma disputa com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão -AMPTP, na sigla em inglês-, protestando contra as baixas remunerações pela repetição dos filmes e o uso de inteligência artificial nas obras.

Os trabalhadores do setor denunciam que as plataformas de streaming, como a Netflix, conseguem disponibilizar em seus catálogos -e o direito de transmitir filme e séries- pagando a eles um valor bem inferior ao da televisão a cabo.

"De certa as plataformas de streaming deram um tiro no pé", afirmou Cox. Elas disseram 'estamos indo muito bem' e quando perguntamos 'e os nossos direitos?' todo tipo de negócio na indústria fechou as portas."

Sobre as preocupações com o uso da inteligência artificial, Cox diz que não sabe até onde a tecnologia pode nos levar. "É o bicho-papão, é realmente o bicho-papão."