ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Ex-jogador com passagens marcantes por Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Vitória-BA, Edilson Capetinha não é mais contratado da RedeTV!. Ele estava fora do ar desde o fim do Galera Esporte Clube, atração esportiva exibida pela última vez no início do ano, em março.

A empresa não conseguiu aproveitá-lo em sua programação e optou pela demissão. O acordo de Edilson terminou no fim do último mês de junho. Procurada, a RedeTV! confirmou a informação em comunicado: "O contrato com o apresentador não foi renovado. As portas do canal estão abertas para futuros projetos".

É a segunda vez que Edilson é dispensado de uma emissora aberta. No início de 2022, ele deixou a Band após discutir com um colega de emissora ao vivo. O ex-jogador também chegou a participar, como comentarista, de programas do extinto Fox Sports, como Jogo Sagrado e Expediente Futebol.

A saída de Edilson está ligada ao fim do Galera Esporte Clube, programa esportivo da RedeTV! bancado por uma casa de apostas. Projetado em 2021, o Galera Esporte Clube teria a apresentação de Flávia Noronha, que saiu do TV Fama para comandar o esportivo, e do youtuber Júlio Cocielo. Entretanto, a apresentadora deixou a emissora, o que atrasou a estreia da atração.

O programa estreou em agosto de 2021. Inicialmente exibido às quartas, às 23h30, a atração tinha a ex-jogadora de futebol Letícia Esteves e o jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, que comandaram reportagens e entrevistas. Em maio do ano passado, o esportivo foi transferido para as noites de segunda-feira, às 22h30, e passou a ser apresentado por André Vasco, Fernanda Keulla e o ex-jogador Amaral.

No mesmo período, Cartolouco deixou a equipe do programa para participar do Power Couple Brasil, da Record. Em julho, o ex-jogador Edilson Capetinha foi contratado para substituir Amaral.