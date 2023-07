SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Walt Disney Company assinou contrato com Bob Iger, que deve permanecer no posto de CEO pelo menos até 2026. Pelo acordo, Iger deve receber U$ 27 milhões por ano, o equivalente a quase R$ 129,5 milhões, além de um bônus anual que pode chegar a 500% do valor que recebe, ou seja, beirar os R$ 647 milhões.

O anúncio logo após o início da greve do sindicato dos atores (SAG), que se juntou à dos roteiristas, rendeu críticas em Hollywood. A tensão foi reforçada por uma entrevista dada por Iger logo após a renovação de seu contrato, na qual criticou as demandas dos profissionais em greve.

"É muito perturbador para mim. Já falamos sobre as forças disruptivas nesse negócio e todos os desafios que enfrentamos, a recuperação da Covid que está em curso. Este é o pior momento para adicionar essa perturbação", disse. "Eu entendo o desejo de qualquer organização trabalhista de lutar em nome de seus membros para obterem remunerações melhores e para serem compensados de forma justa com base no valor que entregam.

"Nós, como indústria, conseguimos negociar um acordo muito bom com o sindicato de diretores, que reflete o valor que os diretores contribuem para este grande negócio. Queríamos fazer a mesma coisa com os roteiristas e gostaríamos de fazer o mesmo com os atores. Existe um nível de expectativa que eles têm que não é realista."

Iger ainda disse que as paralisações afetarão negativamente o setor.

Fran Drescher, presidente do sindicato dos atores de Hollywood, criticou os comentários do CEO em uma entrevista dada na última quinta-feira (13).

"Eu achei [as declarações] terrivelmente repugnantes e desconexas. Totalmente insensíveis", disse.

Em entrevista ao portal Variety, disse que, se fosse a Disney, trancaria as portas e não permitiria que Iger falasse mais sobre isso, por considerar óbvio que ele não tem ideia do que acontece com pessoas que trabalham duro e não ganham nem perto do quanto ele ganha.