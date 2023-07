SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todos os filhos de Pelé chegaram a um acordo para reconhecer Gemima Lemos MacMahon, enteada do ex-jogador, como sua filha socioafetiva. Assim, ela passa a ser válida como uma das herdeiras de Edson Arantes do Nascimento, o Rei do Futebol. O inventário está atualmente em andamento na 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro de Santos, localizado no litoral de São Paulo. As informações são do G1.

Gemima Lemos MacMahon é filha de Assíria e irmã de Joshua e Celeste. Quando Pelé se casou com Assíria, em 1994, Gemima ainda era criança. Recentemente, ela entrou com um pedido para ser oficialmente reconhecida como filha socioafetiva de Pelé, com todos os direitos e privilégios de herdeira.

A decisão de reconhecer Gemima como herdeira foi alcançada por consenso entre os herdeiros do ex-jogador, incluindo filhos, netos e sua viúva. No documento apresentado na petição, os advogados Pythagoras Lopes de Carvalho Neto e Camila Monzani Gozzi afirmaram que os demais herdeiros e a viúva reconhecem que Gemima e Edson "desenvolveram ao longo da vida uma relação equiparável à paternidade, atualmente reconhecida pela lei, doutrina e jurisprudência brasileiras como paternidade socioafetiva".

Procurado pela reportagem, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou que o processo está sob segredo de justiça. Pelé faleceu em dezembro de 2022, aos 82 anos, após uma batalha contra o câncer de cólon.