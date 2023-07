SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Scooby fez uma nova declaração nesta sexta-feira (14) a respeito da polêmica carona que ofereceu a Larissa Dalpasquale após a festa do jogador de futebol Vini Jr. O surfista afirmou que seria breve e direto ao abordar o assunto.

"Vou tentar ser bem direto aqui e economizar o tempo de vocês, porque isso está deixando de ser uma novela mexicana e se tornando um circo", iniciou o pronunciamento, em vídeo publicado nos stories do Instagram. "Se eu não falo nada, estou consentindo. E se eu digo alguma coisa, estou tentando me justificar. Ou seja, as pessoas nunca ficam satisfeitas, porque na internet, todo mundo é perfeito", continuou.

Em seguida, Scooby alfinetou algumas críticas: "Inclusive, as pessoas sabem o que é melhor para os outros, pois ninguém erra aqui. Mas na vida real, é bem diferente". Depois, reforçou o quanto já conversou com sua mulher, Cintia Dicker, sobre o ocorrido. "Se eu voltei tarde de uma festa com o consentimento da minha esposa, se ofereci carona para alguém, devo desculpas à minha esposa. E foi o que fiz. Pedi desculpas a ela, e estamos bem, graças a Deus."

"Assim é a vida, evoluímos, aprendemos, nos adaptamos, entendendo o que é melhor para o nosso relacionamento. Somos um casal. É o nosso casamento. Apenas para dizer que estamos bem e juntos", concluiu.