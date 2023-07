ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) começou na última segunda (10) o processo de concorrência pelos direitos de transmissão da Copa América de 2024, que será realizada nos Estados Unidos. A entidade promete resolver toda a situação ainda neste mês no mercado brasileiro. Foram convidadas as seguintes emissoras: Globo, SBT, Paramount e ESPN.

As quatro demonstraram interesse em participar, segundo apurou o F5. Toda a intermediação tem sido realizada pela agência japonesa Dentsu. As emissoras agora precisam enviar uma proposta financeira com plano de cobertura detalhada até o próximo dia 21, às 19h (horário de Brasília), através do e-mail disponibilizado no edital.

No documento a que a reportagem teve acesso, a Conmebol e a Dentsu vão abrir as propostas enviadas pelos grupos de comunicação no próximo dia 24 de julho. Caso as propostas financeiras agradem, os vencedores serão anunciados no dia 27, com a assinatura do contrato de cessão dos jogos acontecendo logo em seguida.

O formato de venda será o mesmo em relação à Copa América de 2021, realizada no Brasil. O pacote de TV aberta da competição de seleções, que começa em junho, contempla jogos da seleção brasileira, as semifinais, além da partida de abertura e final, mesmo que a seleção brasileira não esteja nela.

Já plataformas de TV paga ou streaming terão direitos de transmitir todos os jogos do torneio. A ESPN já pondera uma proposta robusta, por causa da estratégia da Disney, dona do canal esportivo, em se fortalecer no mercado sul-americano. A Conmebol começou a vender o torneio para a América Latina também, ao mesmo tempo que o oferece no Brasil .

Na TV aberta, Globo e SBT manifestaram o desejo de transmitir o torneio e já preparam suas propostas. Na última Copa América, o evento foi adquirido pela emissora de Silvio Santos pelo valor de US$ 6 milhões (R$ 28,7 milhões na cotação atual). A Globo não podia fazer propostas porque estava rompida com a entidade, devido à rescisão do contrato da Libertadores em 2020.

Procurada pela reportagem, a Conmebol confirma o início das negociações pela Copa América.

