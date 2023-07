ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Com o primeiro capítulo exibido em maio, a novela "A Infância de Romeu e Julieta" vem tendo audiência bem abaixo do esperado pela emissora, reduzindo os índices do horário nobre da TV de Silvio Santos. Feita em parceria com o Amazon Prime Video, a produção também não vai bem no streaming. O canal estuda como mudar a situação.

Segundo dados de audiência levantados pela Folha de S.Paulo, a trama escrita por Íris Abravanel tem média de 4,9 pontos de Ibope na Grande São Paulo. A antecessora, "Poliana Moça", conseguiu média de 6,1 pontos totais. É uma redução de 19,6%. Ou seja, de cada 100 telespectadores da antiga trama, praticamente 20 deixaram de assistir a nova novela com dois meses no ar.

O que mais preocupa é a tendência de queda em outras capitais fora de São Paulo. Na semana passada, entre 3 e 9 de junho, "Romeu e Julieta" marcou 3,9 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), índice de televisão das 15 principais metrópoles do Brasil. O número é menor em relação a novelas mexicanas mostradas à tarde naquela semana, como "Um Refúgio Para o Amor", que chegou a 4,3.

A trama não ficou nem entre os dez programas mais vistos nacionalmente do SBT. Na Amazon, segundo levantamento feito pela reportagem, apenas na semana de seu lançamento "Romeu e Julieta" conseguiu ficar entre os produtos mais vistos da plataforma.

Para tentar mudar este quadro, o SBT vai fortalecer a divulgação durante a programação. Mais chamadas serão mostradas nos intervalos, além de conteúdos em programas, como o "Fofocalizando". Em jogos de futebol, o narrador Téo José chamará mais os telespectadores para verem a novela.

"A Infância de Romeu e Julieta" conta com Vittória Seixas, Miguel Ângelo, Bianca Rinaldi, Juliana Schalch, Fábio Ventura, Karin Hils, Luiz Guilherme, João Baldasserini e Lu Grimaldi nos papéis principais. A previsão é que a novela só saia do ar em 2024 e tenha ao menos 250 capítulos.