SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Farol Santander, espaço cultural no centro de São Paulo, recebe a nova exposição "Santos Dumont - o poeta Inventor", que homenageia os 150 anos do nascimento do aeronauta brasileiro.

Considerado o pai da aviação, Alberto Santos Dumont tem sua trajetória na conquista do voo e sua família no Brasil retratadas na exposição. O público poderá ver tudo isso por meio de itens históricos, objetos pessoais, desenhos de projetos, fotos, vídeos e maquetes.

Além de ocupar as galerias dos pavimentos 23 e 24 do prédio, a exposição também chega ao hall. Lá está exposta uma versão em tamanho real do avião 14 Bis, o biplano com o qual Dumont fez o primeiro voo homologado do mundo. Suspenso no teto, a representação pesa 150 kg e mede 9,6 metros de comprimento.

A exposição apresenta a imagem aérea de Paris no piso da galeria do 24º andar. Na cidade, o aeronauta fazia suas atividades cotidianas e estudava os balões e voo controlado.

Outras representações, dessa vez em miniatura, também podem ser contempladas. É o caso do Balão Brasil e os 10 modelos de dirigíveis feitos e testados por Santos Dumont, que são apresentados como maquetes feitas pelo arquiteto Ricardo Martins Girotto Mendes.

Itens em tamanho real também estarão à mostra. É o caso dos cestos nos quais Dumont ficava dentro dos aviões.

Além de cadernos de anotações, carteiras licença de aviador e outros documentos, está exposito também a primeira versão do livro "Dans L´Air" -"Os Meus Balões" na versão em português--, publicado por Dumont em 1904.

O público ainda vai se deparar com outra réplica de avião. Dessa vez é o La Demoiselle, com 110 kg, 6,20m de comprimento por 5,50 m de envergadura.

A mostra ainda apresenta alguns espaços interativos, como um simulador de voo pela cidade de Paris, e um hangar com pequenos jogos temáticos, como quebra-cabeça de magnetos e jogos de memória.

SANTOS DUMONT - O POETA INVENTOR

Quando: Ter. a dom., das 09h às 20h; até 15/10

Onde: Farol Santander - R. João Brícola, 24, Centro

Telefone: (11) 3553-5627

Preço: R$ 35

Classificação: Livre

Link: https://www.farolsantander.com.br/#/sp