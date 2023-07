SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - O músico João Donato, morto nesta segunda-feira (17) aos 88 anos, afirmou em entrevista à Folha em 1986 que a bossa nova é o samba que não é tocado nos morros, referindo-se às favelas.

Na ocasião, ele se preparava para fazer um show no Hotel Maksoud Plaza, na região central de São Paulo. Apesar de ser considerado um dos precursores da bossa nova, Donato recusava o título. "Eu sou um dos maiores sambistas do Brasil e ninguém descobriu ainda", disse durante a entrevista.

"A bossa nova não existe. O nome é apenas uma confusão criada pela indústria ou pelos críticos. Para mim, bossa nova sempre foi samba tocado por uma moçada que não é do morro."

Donato se firmou na música brasileira por sua versatilidade, atuando como compositor, pianista, acordeonista, arranjador e cantor. Com um modo inconfundível de tocar piano, fundiu a bossa nova a ritmos caribenhos, promovendo um diálogo entre a música brasileira e tradições estéticas do continente americano.

Em suas composições, Donato primava pela uma forma simples de compor, que não escondia a complexidade de sua música.

Por isso, a forma como estruturava a harmonia no piano era reverenciada -senão invejada- por seus pares. No ano passado, ele lançou o disco "Serotonina", primeiro trabalho solo com canções inéditas em 20 anos.