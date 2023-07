SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os restaurantes Abbraccio oferecem uma opção que une sabor e diversão para crianças até 12 anos. Em todas as unidades da rede, os pequenos podem literalmente colocar a mão na massa e preparar uma pizza de muçarela, que depois é assada e servida.

A atividade faz parte do menu infantil do restaurante e custa R$ 24,90, tanto no almoço quanto no jantar. Além da experiência de preparar o prato, as crianças que participarem levam para casa um avental culinário e um livro de atividades da Turma do Piccolino, personagens da rede.

O restaurante, que é focado em culinária italiana, também tem outras opções no cardápio infantil. É o caso do scaloppine del piccolino, feito com escalopes de filé grelhados e servidos com purê de batata ou penne ao molho pomodoro ou alfredo, que sai por R$ 39,90.

Já o pollo ala griglia, que custa R$ 29,90, leva peito de frango grelhado, que pode ser servido com os mesmos acompanhamentos do escalope.

Além dos pratos voltados para o público infantil, o restaurante serve pizzas, massas, carnes e saladas. Para o inverno, as novidades são o speciale quattro formaggi -em que o macarrão é servido dentro do pão italiano- que sai por R$ 69,90, e a burrata caprese, por R$ 64,90 -que é servida sobre uma pizza.