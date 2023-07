ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Após duas semanas de férias, a apresentadora Patrícia Poeta voltou a comandar o Encontro nas manhãs da Globo nesta segunda-feira (17). Foi a primeira vez de Patrícia no programa após a demissão de Manoel Soares. Apesar da boa avaliação interna e nas redes sociais da dupla Tati Machado e Valéria Almeida, o programa conduzido pela ex-apresentadora do Jornal Nacional marcou índices acima da média neste ano

Segundo dados prévios obtidos pela Folha de S.Paulo referentes à Grande São Paulo, o Encontro com Patrícia Poeta marcou oito pontos de média com picos de nove na capital paulista -referência para investimentos do mercado publicitário na televisão. O índice é um ponto acima da média habitual da atração em 2023, que costuma alcançar sete pontos. A Record ficou em segundo com quatro e o SBT em terceiro com 3.

No retorno, Patrícia não falou sobre a saída de Soares. Ela agradeceu a Tati e Valéria por terem apresentado o programa durante sua folga e parabenizou as duas pelo bom desempenho.

"Estou muito feliz de estar de volta das férias, e estou muito feliz porque duas amigas minhas, duas grandes parceiras de programa, Tati e Val, cuidaram muito bem desse programa nessas duas semanas. Queria agradecer vocês, meninas. Vocês são demais. Orgulho de vocês", disse.

Sem fazer referências ao antigo companheiro, Patrícia Poeta também anunciou ao público que Valéria e Tati seriam suas parceiras no dia a dia da atração. "Estou muito feliz também porque sei que a gente vai ter vocês duas aqui, de segunda a sexta-feira, todos os dias. Vamos estar aqui, curtindo e trabalhando, o bacana é isso", concluiu.

Internamente, a Globo fixou as novas parceiras de Patrícia para alguma ausência sua ou outro compromisso de trabalho. Pesou o fato de a dupla ter sido muito bem avaliada na internet, melhorando a repercussão que o Encontro conseguida pelos problemas visíveis entre Soares e a titular.