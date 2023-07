SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa "Perrengue na Band" passa a ser "Perrengue do Dia" a partir de agosto. Conforme comunicado da emissora nesta segunda-feira (17), a atração humorística retorna com Tatola Godas, Dennys Motta, Angelo Campos e Ricardinho Mendonça com edições de segunda a sexta-feira, das 22h às 22h30.

"Estamos criando bastante e já bolamos mais de 80 novos quadros. Além disso, teremos games e câmeras do mundo inteiro, o que enriquecerá ainda mais o conteúdo da atração", adianta Tatola.

Além disso, o elenco continuará recebendo alguns fãs no estúdio, que servirão como uma espécie de termômetro para mostrar se os humoristas estão no caminho certo ou desandaram de vez. O programa também seguirá mostrando os vídeos que estão viralizando nas redes sociais.

A estreia do "Perrengue do Dia" vai acontecer ao longo do mês de agosto, no mesmo dia do programa apresentado por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo, que será exibido logo após o Jornal da Band, às 20h30.

De acordo com o comunicado, o "Perrengue na Band" está no ar desde novembro de 2021 e aumentou a audiência da emissora na faixa.