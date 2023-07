RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Jamie Foxx, 55, deu uma festa para comemorar estar se recuperando, três meses após sua internação.

De acordo com a People, Foxx realizou a festa na clínica de reabilitação em Chicago, que tem frequentado para sua melhoria.

Segundo a fonte da revista, o ator "tem trabalhado muito nos últimos meses para sua recuperação".

A revista informa ainda que o ator já está bem melhor do que quando começou o processo de reabilitação.

PROBLEMA DE SAÚDE

Jamie Foxx foi internado no dia 11 de abril na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, após uma "emergência médica".

No início de maio, a família de Jamie Foxx, segundo o site TMZ, divulgou um pedido de orações após três semanas de internação do ator.

Em 6 de maio, a revista People divulgou que o ator já estava em estado "estável" após complicações médicas. "Jamie está estável e não corre risco de vida agora". [Os médicos] estão fazendo mais exames e querem ter certeza de que ele ficará bem antes de permitir que ele saia do hospital", informou uma fonte da revista.

Cinco dias depois, no entanto, o site RadarOnline causou temor no mundo dos famosos ao informar que a família de Foxx estava se preparando para o pior.

"O pessoal dele diz que ele está OK e melhorando, enquanto os médicos tentam entender o problema dele -mas ele não estaria num hospital há tanto tempo se ele estivesse minimamente OK", relatou uma fonte ao site.

Recuperação avançando positivamente: contrariando o RadarOnline, Corinne Foxx, filha do ator, revelou que estava orgulhosa de ver o pai bem e se esforçando mesmo caminhando "a passos de bebê".

"Primeiro ele está aprendendo a sincronizar seu telefone com seu laptop, a próxima coisa que você sabe é que ele estará editando fotos sozinho. Passos de bebê, Jamie Foxx. Passos de bebê. #FilhaOrgulhosa", escreveu ela no post.

Corinne voltou a se manifestar em 12 de maio e trouxe nova mensagem de alívio. A jovem informou que seu pai não estava mais hospitalizado.

"Triste ver como a mídia é caótica. Meu pai está fora do hospital há semanas, se recuperando. Na verdade, ele estava jogando pickleball ontem! Obrigada a todas as orações e ao apoio", disse ela, em seus stories do Instagram.

O site TMZ revelou que Foxx estava numa clínica de reabilitação para auxiliar em sua recuperação. As filhas do ator, Corinne e Anelise, foram vistas chegando ao local, que fica em Chicago.

A publicação informou que a clínica na qual Jamie está recebendo os cuidados após a hospitalização é especializada em recuperação de AVC, traumas cerebrais ou na medula espinhal e câncer.

Durante uma participação no podcast Valuetainment, Mike Tyson indicou que Foxx sofreu um AVC antes de internação. "Ele não está se sentindo bem. Disseram um AVC", disse ele. Porém, o Tyson reconheceu que nem mesmo ele tem detalhes sobre o estado de saúde do amigo. "Não faço ideia do que aconteceu com ele".