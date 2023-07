RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Enquanto Xuxa e pessoas de seu entorno (paquitas e amigos de longa data) parecem não temer possíveis ações na Justiça ao dizerem o que pensam de Marlene Mattos (relacionamento abusivo, assédio moral etc), a empresária optou por agir de outra maneira .

Marlene já avisou que só vai se manifestar oficialmente sobre a maneira como vem sendo retratada na série "Xuxa, o Documentário", depois que seu depoimento for ao ar -o que está previsto para acontecer no dia 10 de agosto. Enquanto este último episódio não chega, a ex-diretora do "Xou da Xuxa" vem usando suas redes para se manifestar, com claras indiretas à ex-pupila.

"Indireta bem feitinha atinge o alvo em cheio e não dá processo; quem conta com os conselhos de bons advogados sabe disso."

Nesta segunda-feira (17), veio o mais recente petardo: "Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois!", assim mesmo, com exclamação. "Eu vou continuar na luta por resultados. É do meu jeito de ser", continuou Marlene na legenda. Deborah Secco curtiu com veemência e tacou três coraçõezinhos ali.

Três dias antes, a empresária havia postado outra mensagem, um pouquinho mais sutil por se encaixar a múltiplas situações e personagens: "A oportunidade é um vento. Um vento que precisa ser identificado e aproveitado. Eu faço isso sempre. Os ventos não passam por mim sem que eu os aproveite".

Procurada pela reportagem nesta segunda-feira (17) Marlene reiterou que não pretende falar com a imprensa antes de sua participação no documentário dirigido por Pedro Bial ser exibida. Até lá, vai passando suas mensagens pelo Instagram -cabe a seus seguidores interpretá-las.