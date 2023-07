RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Manoel Soares, 44, concedeu a primeira entrevista após sair da Globo ao programa A Tarde É Sua, apresentado por Sonia Abrão, para divulgar seu novo projeto, o Bombou. No meio da conversa, Manoel criticou a falta de representatividade negra na bancada do programa de fofocas da RedeTV.

"Não tem um preto aí", afirmou.

A apresentadora rebateu na hora. "A Globo levou o que tínhamos", disse ela, fazendo alusão a Thiago Oliveira. O atual apresentador do É De Casa (Globo) trabalhou com Sonia Abrão durante a passagem da jornalista pela Record entre 2004 e 2006.

Lo Bianco brincou ao dizer que a Globo "roubou" o Thiago Olveira e disse que o jornalista Jeff Machado também já passou por lá, além de ressaltar que há uma repórter negra no Rio, a Julie Alves.

VOLTARIA A TRABALHAR COM PATRÍCIA POETA?

"A vida me ensinou, com muita tranquilidade, que não se entra duas vezes no mesmo rio - porque, quando nós entramos, aquela água em que nós entramos [antes] já passou, e aquela pele que nós tínhamos [naquele primeiro momento] também já passou. Eu, obviamente, não descarto absolutamente nada. Se for algo relevante, saudável, tranquilo de acontecer, meu coração está sempre aberto a tudo."

RESSENTIMENTOS COM GLOBO?

"A lembrança que eu vou levar do que vivi dentro da Globo são as coisas muito boas que aconteceram. Durante a pandemia, tive a felicidade de apresentar ao Brasil a pandemia dos pobres no programa Fantástico. Trabalhei por muito tempo no Profissão Repórter, com Caco Barcellos, um homem de uma sensibilidade fantástica. Seria muita falta de respeito com a vida e com essas pessoas maravilhosas se eu reduzisse meus mais de 20 anos com a Globo a uma situação ou outra."